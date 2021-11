Identifican a uno de los fugitivos más buscados de EE. UU. después de 52 años

Las autoridades federales identifican a uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos 52 años después del robo a un banco.

Cincuenta y dos años después de que un cajero de banco obsesionado con la cinta "El caso Thomas Crown" robó el equivalente moderno de US $1.7 millones de su lugar de trabajo en Cleveland y desapareció, las autoridades dicen que el caso se ha resuelto.

Según The United States Marshals Service, el 11 de julio de 1969, Theodore John Conrad, de 20 años, ingresó a su trabajo en el Society National Bank en Cleveland y cuando se fue, se llevó US $215,000 en una bolsa de papel. El lunes siguiente, los empleados del banco se dieron cuenta del faltante después que Conrad no se presentara a trabajar.

Las autoridades dijeron que se enteraron que Conrad les dijo a sus amigos antes del incidente que era fácil robar dinero de un banco y que planeaba hacerlo eventualmente. Conrad se había obsesionado con la película de 1968 "The Thomas Crown Affair" (El caso Thomas Crown), una película sobre un millonario que roba dinero para hacer deporte durante más de un año antes de cometer el robo.

Con una ventaja de dos días sobre las autoridades, Conrad evadió el arresto durante más de 50 años, a pesar de aparecer en "Los Más Buscados de Estados Unidos" y "Misterios sin Resolver" y que los investigadores siguieron pistas en todo el país.

Cambió de nombre y fecha de nacimiento

Pero la semana pasada, los alguaciles estadounidenses de Cleveland identificaron a un hombre en Lynnfield, Massachusetts, con el nombre de Thomas Randele, que en realidad era Conrad. Descubrieron que Conrad había muerto en mayo de 2021 de cáncer de pulmón a la edad de 71 años.

Las autoridades pudieron confirmar que Randele era Conrad por las similitudes en los documentos que presentó en la década de 1960 y los presentados en los últimos 10 años, incluso cuando se declaró en quiebra en 2014.

Conrad había vivido en Massachusetts bajo un seudónimo desde 1970, cerca de donde se filmó la película de 1968 "The Thomas Crown Affair". Las autoridades dijeron que Conrad había vivido una "vida sin pretensiones" mientras estaba en Lynnfield, y cambió su fecha de nacimiento real del 10 de julio de 1947 al 10 de julio de 1949.

El caso del paradero de Conrad fue manejado originalmente por el mariscal estadounidense John K. Elliott hasta que se jubiló en 1990. Su hijo, el mariscal de los Estados Unidos para el norte de Ohio, Peter J. Elliott, dijo en un comunicado que conocía muy bien el caso.