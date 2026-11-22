Dos personas perdieron la vida luego que los vehículos en los que se conducían se incendiaron tras la colisión
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La mañana de este domingo 22 de noviembre se registró un accidente vial que dejó dos fallecidos y una mujer herida en Palín, Escuintla.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Lázaro Donis de la Cruz, quien era originario de La Compañía, Palín.
El hecho sucedió en el kilómetro 34 de la carretera al Pacífico, luego que dos motoristas chocaran sobre la ruta.
Ambos motoristas luego de impactar cayeron sobre la cinta asfáltica y en segundos posteriores el impacto causó que los vehículos se incendiaran, atrapando a los conductores en las llamas.
En el hecho una mujer que viajaba como pasajera logró salir del fuego y resultó ilesa, la sobreviviente fue identificada como María Alvarado.