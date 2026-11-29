La mujer fue víctima de múltiples disparos en una discoteca en Escuintla.
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Bomberos Voluntarios acudieron para auxiliar a una mujer que fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba en el interior de una discoteca.
Autoridades la identificaron como Bremly Carla Julissa Gómez Lima, de 29 años, quien estaba disfrutando cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que habría estado conviviendo esa noche.
El hombre identificado como Williams "N", alias "El Perro", de 26 años. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que no poseían ningún vinculo por lo que las autoridades investigan para determinar las causas del hecho.
La mujer en estado delicado y aún con signos vitales fue trasladada a un hospital, donde murió por la gravedad de las heridas la noche del sábado 28 de noviembre.