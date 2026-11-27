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¿Buscas información de un familiar hospitalizado? Esta información es para ti.

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El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dio a conocer sobre un nuevo módulo de información a familiares sobre pacientes.

Según dio a conocer la institución, este módulo estará en el Hospital General de Enfermedades, en la zona 9 de la ciudad.

La información que proporcionarán será: procesos hospitalarios, ubicación de servicios, requisitos, trámites y estado del paciente.

La atención es exclusiva para familiares responsables y la información se brinda únicamente de forma presencial.

De ese modo, los interesados podrán abocarse al módulo, el cual está ubicado en un toldo exterior del hospital y estará habilitado de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas.