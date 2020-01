Migrantes mexicanos rechazan probable asilo en Guatemala

El migrante mexicano, Luis Carreño, piensa que si las autoridades estadounidenses lo mandan a Guatemala a esperar su turno para pedir asilo en San Diego, en California, sería como si me regresara al lugar del que viene.

Aunque nunca ha estado en el país centroamericano, dice que por pláticas con migrantes guatemaltecos en el refugio en Tijuana —donde aún permanece— “me doy cuenta de que no hay nada distinto, hasta podría tratarse del mismo crimen organizado en los dos países”.

“Mi tía en Estados Unidos me espera para ayudarme. Yo no tengo ya familia en México y mi tía no tiene familia tampoco… "En Guatemala no tengo nada qué hacer, no podría trabajar y es tan peligroso como en México, o más”, comentó un migrante.

Luis contó que llegó a la frontera luego de que mataron a su padre. Durante semanas ha estado en el refugio Ágape en la periferia de Tijuana y calcula que su turno para pasar a pedir asilo será para marzo próximo.

La carta

La adolescente Ana Gabriela Guzmán piensa que el gobierno de México se enteró de que podrían mandar a los migrantes mexicanos hasta Guatemala por una carta que ella le mandó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de diciembre.

Ana y su hermano entregaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana una carta para pedir que los ayudaran a que el mensaje llegara a la presidencia de México.

En la carta, los menores del estado de Guerrero le dijeron al presidente: “Tenemos miedo, sentimos que nos van a matar, por eso estamos aquí desplazados de nuestro pueblo pidiendo asilo en Estados Unidos, pero nuestro miedo ha crecido más porque nos dicen que el programa MPP quiere mandar a todos los mexicanos que estamos pidiendo asilo a Guatemala”.

“Mi familia no puede estar en ese país ya que el crimen organizado controla a los exkaibiles (o exmiembros élite del ejército formados en los 80s para operaciones contra insurgentes)”.

Mandar a su familia a Guatemala, sería ponerla en riesgo de muerte, indicaron los menores que piden “usted es muestro presidente y puede ayudarnos”.

Al conocer que la cancillería mexicana se había pronunciado al respecto, Ana Gabriela dijo creer que la carta llegó a manos del presidente López Obrador, quien habría respondido “para protegernos… Para que no nos manden a donde mi familia está en peligro”, expresó.

Respuesta

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego solo informó que “sería posible” que los mexicanos fueran enviados a Guatemala.

Pero ahora el Departamento de Seguridad Interior (HSD) indicó que “ciertos mexicanos que buscan protección humanitaria en los Estados Unidos pueden ser elegibles para ser transferidos a Guatemala y tener la oportunidad de buscar protección allí, bajo los términos del Acuerdo de Cooperación de Asilo de Guatemala”.

La cancillería mexicana respondió en un breve comunicado que México está en desacuerdo, pero reconoció que la decisión estadounidense puede empezar por afectar a cientos de migrantes.

“México manifiesta su desacuerdo sobre la medida de EE.UU. para que solicitantes de asilo mexicanos continúen su proceso en Guatemala”.

*Con información de laopinión