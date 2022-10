¡Polémico mensaje! Iker Casillas confirma que le hackearon su cuenta

Iker Casillas compartió un mensaje en sus redes sociales que causó controversia entre sus seguidores.

La cuenta de twitter de Iker Casillas compartió un mensaje que causó revuelo entre sus seguidores, "Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo", sin embargo minutos más tarde el exportero desmintió lo escrito e indicó que su cuenta fue hackeada.

El tuit fue publicado y mientras estuvo colgado en su perfil, se desataron todo tipo de comentarios. Incluso el ex jugador del Barcelona, Carles Puyol respondido al polémico tuit de Casillas. "Es el momento de contar lo nuestro, Iker", escribió el ex capitán del Barcelona y ex compañero de Iker en la selección.

Pero ante toda la controversia, el exportero español confirmó el hackeo de su cuenta. "Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB", fue el mensaje escrito.