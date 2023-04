Las alarmantes imágenes de Drake Bell con "un globo" que preocupan a sus fans

El famoso actor sigue generando polémica, pero está vez una imágenes alertaron a sus seguidores.

EN CONTEXTO: Esposa de Drake Bell solicitó el divorcio tras la desaparición del actor

Fanáticos compartieron imágenes del actor Drake Bell inhalando de un globo que podría haber sido inflado con óxido de nitrógeno, según el medio TMZ.

Esto preocupa a los fanáticos, pues hace tan solo unas semanas la policía de Florida empezó una investigación por una supuesta desaparición, pero el actor fue encontrado sano y salvo.

El actor y músico fue fotografiado inhalando un globo, y junto a él, un envase parecido al de óxido nitroso. Esta forma peligrosa forma de drogarse trae unos pocos segundos de euforia, pero puede llegar a ser muy peligroso.

Fotografías de Drake Bell en su auto. (Foto: TMZ)

El mismo medio de TMZ afirmó que la esposa de Bell, con quien tiene un hijo, firmó papeles de divorció luego del escándalo de la desaparición y lo que lleva siendo otra larga investigación por haber mantenido conversaciones con una menor de edad. El actor compartió un mensaje en su plataforma de Twitter, asegurando que se enteró del divorcio de con esposa a través del medio al mismo tiempo que todos sus seguidores.

I found out my wife filed for divorce from TMZ...check out my new song https://t.co/34cYh4JsMA — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 21, 2023

TMZ asegura que el incidente con el óxido nitroso no es novedad, pues en otras ocasiones se le ha visto practicarlo, particularmente una ocasión en que su hijo estaba acompañándolo en el auto.

No se han dado declaraciones del incidente todavía, pero es muy posible que tengas la respuesta del cantante prontamente.