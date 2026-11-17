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El conductor de un automóvil murió tras un fuerte choque con un camión en la ruta Interamericana.

EN CONTEXTO: Accidente entre camión y automóvil deja un fallecido en la Interamericana

Esta mañana ocurrió un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, en donde un conductor murió.

La víctima fue encontrada sin signos vitales por Bomberos Municipales Departamentales, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes para realizar los procedimientos correspondientes.

Un hombre falleció luego de que el automóvil en el que se conducía quedara destruido tras chocar con un camión en la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sololá. Video: Redes sociales https://t.co/eR0DwWCyeP — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 17, 2026

Durante la tarde continuaron con apoyo de Bomberos Voluntarios las labores de rescate del cuerpo del conductor, ya que quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, el cual quedó destruido sobre la carretera.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que el paso vehicular ha quedado cerrado momentáneamente mientras se llevan a cabo las labores de rescate y las diligencias de las autoridades.

Provial del @CIV_Guatemala atiende hecho de tránsito en el km 152 de la ruta Interamericana [CA-1 Occidente], en jurisdicción de Nahualá, Sololá. Colisión entre un camión y un automóvil deja una persona fallecida en el lugar. Obstruye el paso completamente hacia oriente y se https://t.co/3OseC24tbz — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) November 17, 2026

Hasta el momento se desconoce en cuánto tiempo podría quedar liberado por completo este tramo carretero, por lo que se recomienda utilizar vías alternas de ser posible.