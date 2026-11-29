El ataque armado dejó a un padre y su hija de 1 y dos meses fallecidos.
EN CONTEXTO: Identifican a conductor fallecido tras ataque armado en Antigua
Un ataque armado acabó con la vida de un hombre cuando viajaba con su familia en la zona 2 de San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Una menor de 1 año y 2 meses, hija del conductor, murió luego de ser alcanzada por una bala que impactó en su cráneo.
En el lugar se localizaron decenas de casquillos que quedaron registrados en la camioneta en que circulaba la familia.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área y no descarta que fuera un ataque directo, por lo que ya investigan para hallar con los responsables.
Un video evidencia cómo quedó la camioneta tras el ataque armado: