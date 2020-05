El impactante antes y después de enfermero que contrajo Covid-19

El enfermero Mike Schultz se recuperó luego de contraer coronavirus Sars-CoV-2 y padecer los efectos devastadores de la enfermedad en su organismo.

El hombre de 43 años es atlético y saludable, a pesar de ello no pudo evitar atravesar esta situación.

Su antes y después se hizo viral, pues Mike compartió su dolorosa experiencia en redes sociales para crear conciencia acerca de los estragos del virus.

“Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera”, escribió en redes.

“ No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. El coronavirus puede afectarte ” Mike Schultz.

Mike viajó desde San Francisco a Boston, donde lo esperaba su pareja, quien es DJ. Juntos viajaron a Miami donde el joven tenía previsto poner música en el Winter Party Festival. Fue allí donde se contagiaron.

Este enfermero estuvo inconsciente durante un mes y medio. (Foto: Mike Schultz)

“Sabíamos que estaba ahí (el virus). Sin embargo, no había restricciones reales, no había cuarentenas, pensamos: tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara”.

Como resultado de no quedarse en casa, el enfermero estuvo sedado e intubado seis semanas. “Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular, era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho”, recordó.

Gracias a su óptima condición física, el hombre era muy popular en Instagram, pues mostraba su cuerpo y el resultado de su rutina de ejercicios que practicaba 6 veces a la semana, además no tenía alguna condición física que lo hiciera susceptible a tener inconvenientes.

El enfermero lucía muy grave. (Foto: Instagram)

Schultz estuvo inconsciente mes y medio, en una cama de cuidados intensivos y perdió 47 libras, pasando de 190 a 143 libras.

A los pocos días de mostrarse recuperado y de haber comenzado a comer por sus propios medios, tomó una fotografía con su teléfono para mostrar a sus 30 mil seguidores lo que el Covid-19 había hecho en su físico.

“Quería mostrar a todo el mundo cuán malo puede ser estar sedado por seis semanas y conectado a un respirador. Más allá de otras cosas, el Covid-19 redujo mi capacidad pulmonar con una neumonía. Durante ocho semanas estuve alejado de mi familia y amigos. Ahora estoy poniéndome fuerte cada día y trabajando para incrementar mi capacidad pulmonar. Volveré a estar donde estaba de forma más sana en esta ocasión. Incluso podría hacer cardio”, escribió.

MIRA SU CAMBIO:

El enfermero bajó más de 40 libras. (Foto: Mike Schultz)

