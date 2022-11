El impactante aviso de Mariah Carey que se hizo tendencia

Mariah Carey se volvió tendencia en Twitter por un aviso que de inmediato fue compartido por miles de seguidores.

La cantante aprovechó que todos disfrutaban de Halloween para celebrar a su manera la época, alertando a todos acerca de lo que se aproxima.





(Foto; Oficial)

Carey subió un video donde lucía un ajustado traje negro, un sombrero de bruja y un maquillaje tétrico, mientras pedaleaba una bicicleta estática alrededor de varias calabazas con rostros terroríficos.

Mariah se rió a manera de complicidad al mismo tiempo que en una transición apareció vestida con motivos navideños, al ritmo de su exitosa canción 'All i want for Christmas is you', que fue un hit desde su lanzamiento en 1994.

La cantante fue pedaleando hacia a la Navidad, dando la bienvenida a su época favorita la misma noche de Halloween, "it's time" (es tiempo), escribió junto al clip.

MIRA EL ANUNCIO: