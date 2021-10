El impactante mensaje de Alec Baldwin que se ha hecho viral

El actor está en el centro de la polémica tras asesinar, accidentalmente, a la directora de fotografía durante el rodaje de una película en Nuevo México.

EN CONTEXTO: El actor Alec Baldwin disparó arma de utilería que mató a una mujer en un rodaje

Luego de que el actor Alec Baldwin, desenfundara un arma que le provocó la muerte a la directora de fotografía durante el rodaje de una película en México, el artista está bajo los reflectores.

Durante las últimas horas del suceso, un sinfín de publicaciones han salido a relucir, entre ellas una publicación en Twitter que hizo Baldwin en 2017.

El mensaje del actor fue sobre un suceso trágico que ocurrió en ese entonces, similar al que él está viviendo en estos momentos.

Pues, en la publicación resaltó cómo se puede sentir una persona después de asesinar a otra persona por un error.

El impactante mensaje

"Me pregunto cómo se debe sentir matar injustamente a alguien ...", se lee en su publicación.

En ese año, él hablaba del caso de una mujer que falleció tras recibir un disparo de un policía en California, al parecer el hecho le había causado mucho impacto.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone...https://t.co/WE6QsAAXGI — AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017

Según la prensa internacional, el artista se encuentra devastado ante lo ocurrido.