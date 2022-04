El impactante momento en el que una mujer cae en las vías del tren (video)

Testigos que esperaban en una estación en Buenos Aires quedaron en shock cuando una joven calló a las vías mientras el tren estaba en movimiento.

OTRAS NOTICIAS: La inesperada reacción de padre al enterarse que tendrá otra hija

El impactante momento fue captado en video y se hizo viral. Todo ocurrió en la estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur en La Matanza.

En un clip se ve cuando un grupo de personas esperaba el tren y luego la mujer trató de agarrar del brazo a un hombre, luego caminó, perdió

La situación fue tan impactante que los presentes se taparon los ojos y la joven fue tragada literalmente por el medio de transporte y este redujo la velocidad y frenó de inmediato.

(Foto: Oficial)

Afortunadamente la mujer fue rescatada y el aparato no pasó sobre ella. Un equipo de rescate logró sacarla y de inmediato fue trasladada por una ambulancia.

La mujer fue identificada como Candela, tiene una hija de 2 años y afirmó que se vería con unas amigas para ir a comer, en el video aparenta como que estuvo apunto de desmayarse.

"Del accidente no recuerdo nada solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor ya cuando ingresé al hospital, tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté", dijo.

"Sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”.

El contenido fue compartido por las cámaras de Trenes Argentinos, correspondientes al Ministerio de Transporte del país sudamericano.

Al parecer la mujer está en un tratamiento.

MIRA EL VIDEO: