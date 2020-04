Parece ser que cientos de guatemaltecos han elegido ignorar las disposiciones gubernamentales para frenar el contagio del nuevo coronavirus en el país, y se dirigen a la playa aunque eso implique hacer largas colas, incluso durante el horario el toque de queda.

Lo que desconocen es que la Municipalidad del Puerto de San José está regresando a un promedio de 300 personas por día a sus hogares, ya que no permitirá "veraneantes".

El mismo presidente Alejandro Giammattei, dio la orden de cerrar playas, lagos y ríos para evitar aglomeraciones e indicó la prohibición de visitar estos lugares. Pero, ante la insistencia de algunos, fueron necesarias medidas más drásticas.

@soy_502 Municipalidad de San José, Escuintla, evita a toda costa, el ingreso de veraneantes. pic.twitter.com/xyNuAuoJUb — Erivan Campos (@eCamposSoy502) April 3, 2020

Respuesta comunitaria

La Municipalidad de Puerto San José, en Escuintla, tomó cartas en el asunto y bloqueó, desde la madrugada de este viernes, el acceso al municipio, para impedir el ingreso de veraneantes y evitar la propagación del Covid-19.

Según su oficina de Comunicación Social, esta restricción la han tenido desde el inicio de toque de queda, en horario de 6 a 16 horas, y fue en la mañana del miércoles pasado que instalaron puestos de control las 24 horas.

PUESTO DE CONTROL "BARRIO LABERINTO"

El alcalde de San José, Vinicio Najarro, supervisó desde horas de la madrugada los diferentes puestos de control para restringir el ingreso de turistas al municipio.

El jefe edil recomendó: “Les suplicamos a los vecinos no salir de casa, si salen del municipio llevar su documento de Identificación DPI y a las personas que tienes intenciones de venir a vacacionar, por favor, no realicen el viaje ya que se les estará retornando a su hogar”. Y así fue, a quienes no pudieron explicar su visita al lugar se les obligó a regresar a sus lugares de origen.

@soy_502 El alcalde del puerto, Vinicio Najarro por medio del Acta 020-2020 acuerda: Respetar las medidas de contención contra el Coronavirus COVID-19 y se compromete a regresar a "veraneantes" a sus lugares de origen. pic.twitter.com/2e5BUeoruV — Erivan Campos (@eCamposSoy502) April 3, 2020

El proceso para regresarlos

Las autoridades solicitan, primero el DPI para ver que las personas sean residentes del municipio, pero también realizan un chequeo del vehículo y de las personas para cerciorarse que no lleven accesorios o maletas que hagan constar que esa persona llegue con planes de vacacionar.

En el kilómetro 91 de la Ruta que conduce a Escuintla fue donde se detuvo a más personas y se les pidió que regresan.

Solo en la mañana de este viernes, la Municipalidad no había permitido el ingreso de unos 150 guatemaltecos que pretendían burlar las indicaciones del Ejecutivo.

@soy_502 El concejal 5to. de la comuna del Puerto Sn. José, Óscar Hernández, dijo que solo permiten el ingreso de residentes del Puerto de San José, para lo cual debían presentar su Documento Personal de Identificación (DPI), o gafetes del lugar donde laboran. pic.twitter.com/gwhXeCANji — Erivan Campos (@eCamposSoy502) April 3, 2020

En los diversos videos que compartieron por parte de la comuna se observa cómo “los veraneantes” eran regresados y se pudo captar la incomodidad de muchos que terminaban insultando a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad.

La comuna indica que tendrán estos puestos el tiempo que sea necesario para que reine el orden. Han pedido, incluso, apoyo de las fuerzas castrenses para mantener el control.

PUESTO DE CONTROL, "CRUCE CHICOL"

