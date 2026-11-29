Un hermoso jaguar fue captado en una fotografía mientras recorría una zona boscosa de Petén.
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La imagen que captó al felino en su hábitat natural se logró luego de tres meses de que el productor audiovisual Sergio Izquierdo instalará una cámara para poder observarlo.
En un video, se mostró lo que la cámara y un sistema de sensores lograron captar durante ese periodo en que se esperaba el avistamiento del jaguar.
Las imágenes también permiten apreciar la diversidad de fauna que habita en Guatemala.
En ellas se muestran la presencia y el comportamiento de distintas especies silvestres en Guatemala, como venados cola blanca, pizotes, pumas, faisanes, mapaches y pavos ocelados.
A punto de perder la esperanza, Sergio se emociona al observar que se logró capturar la imagen del jaguar, quien se acerca a la cámara.
El felino marca su territorio y por momentos dirige su mirada hacia la cámara, mostrando su imponente presencia.