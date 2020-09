La impresionante conjunción del Gran Jaguar y la Luna llena

View this post on Instagram

#LunaDeMaíz Fotografías: @lejournalist / Fredy Hernández Soy502 Septiembre está por comenzar y en el cielo se podrán apreciar espectaculares eventos astronómicos. Uno de ellos, es la llegada de la luna llena el 2 de septiembre, conocida como "Luna de maíz". ⬇️ Se denomina así porque ella indica en el norte que el tiempo de cosecha ha comenzado. Aparece aproximadamente 50 minutos más tarde cada noche y los agricultores aprovechan hasta tarde para realizar la cosecha. ⬇️ Entre otros acontecimientos, el centro de la Vía Láctea seguirá siendo visible durante todo el mes, incluso hasta noviembre, y ocurrirán las conjunciones planetarias de Saturno, Neptuno, Venus, Marte y Júpiter con la Luna.