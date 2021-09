La impresionante foto del Vesubio captada desde el espacio

El volcán Vesubio es uno de los más famosos en el mundo por haber sepultado a la ciudad de Pompeya y parte de Herculano. Ahora resurge por una majestuosa fotografía captada desde el espacio.

TE INTERESA: Narcos mexicanos usan videojuegos para reclutar a niños sicarios

La imagen fue captada por Thomas Pesquet, uno de los integrantes de la tripulación Estación Espacial Internacional.

La fotografía fue publicada en su cuenta de Twitter, en donde aseguró: "El Vesubio y Nápoles, las montañas son siempre más espectaculares si se fotografían en un ligero ángulo en vez de una perfecta vertical, el relieve es más visible".

Le Vésuve et #Naples. Les montagnes sont toujours plus spectaculaires prises avec un léger angle qu’à la verticale parfaite, le relief est plus visible.



Vesuvius and Naples, taken from the side (kind of) to try and show the height of this #volcano in #Italy.#VendrediVolcan pic.twitter.com/SLrdrgBSAn — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021

El Vesubio está entre los 10 volcanes más famosos del mundo, luego de la erupción del año 79 que sepultó a Pompeya y Herculano.

La mayoría de los ciudadanos fueron sorprendidos por la erupción, por lo que no tuvieron tiempo de huir quedando prácticamente sepultados bajo un mando de roca derretida. La ciudad se vio envuelta entre vapores de azufre que penetraron las rendijas de las viviendas.

Muchos de los fallecidos siguen en el lugar petrificados. Durante años se creyó que habían fallecido por asfixia, pero un estudio publicado en 2018 señala que sus muertes fueron agónicas, si no fallecieron por las brasas.