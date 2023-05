La inesperada visita que recibió Ricardo Arjona en pleno concierto

Ricardo Arjona recibió una inesperada y especial visita durante su concierto en el Chase Center en San Francisco, California.

OTRAS NOTICIAS: Así lucía de niña y esta ha sido la transformación de Rebeca Rubio

El guatemalteco recibió la visita de un actor de Hollywood, con quien no dudó en tomarse una fotografía para presumir con sus seguidores.

"Andy García qué bueno tenerte en el concierto hermano", escribió emocionado el cantautor, pues García además de ser actor, también formó parte de las filas del baloncesto como jugador profesional.

Arjona se mostró muy emocionado al anunciar su participación en las canchas de los Playoffs de la National Basketball League (NBA) como buen basquetbolista profesional, profesión que desempeñó en Guatemala alternando con sus inicios en la música.

"En el mundo de los Warriors antes de cantar esta noche. Me quieren firmar. Me quedo?", escribió junto a un clip en el que demuestra que aún conserva sus habilidades en el deporte.

¿Quién es Andy García?

Andrés Arturo García Menéndez es un actor cubano-estadounidense, en 1961, a los cinco años de edad, su familia se mudó a Miami, Florida.

García jugó en el equipo de baloncesto de Miami Beach High School y en el último año en el instituto se enfermó de una infección de mononucleosis, lo cual le impidió realizar su carrera deportiva, allí inició en el cine.

"Ocean's Twelve", "Ocean's Thirteen", "The Pink Panther 2", "New York, I Love You" y "Ghostbusters III" han sido algunos de sus éxitos. Recientemente el famoso protagonizó "Father of the bride" junto a Adria Arjona, hija del cantautor.

(Foto: Instagram)