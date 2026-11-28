El choque se produjo cuando el conductor "intentó" cruzar con el semáforo en rojo.
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Un video grabado por otro conductor que observó el hecho, mostró la imprudencia de un conductor cuando circulaban sobre la Calzada San Juan, en la 12 avenida de la zona 19, La Florida.
Según las imágenes, varios motoristas esperaban avanzar mientras el semáforo marcaba el alto. Sin embargo, uno de ellos se desplazó entre las filas hasta colocarse al frente e intentó cruzar la calzada, pese al tránsito vehicular.
En ese momento, un bus de transporte colectivo apareció y colisionó con la parte frontal de la motocicleta, lo que impidió que el conductor continuara su recorrido.
El impacto provocó que la motocicleta perdiera el equilibrio y cayera sobre la cinta asfáltica, junto con el motorista.
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