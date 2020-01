El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que, durante la necropsia, pudo encontrar la bala que mató a la pequeña Nahomy Alexandra Chalí Yoc.

El proyectil se localizó en el cráneo y se confirma que la trayectoria es de arriba hacia abajo, lo que es compatible con la causa de un disparo al aire, declaró el director del Inacif, Fanuel García.

El funcionario explicó que la bala será analizada para determinar el tipo de proyectil, el arma que se usó y si existe registro tanto en Inacif como en la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam).

Se utilizará entre otros métodos el IBIS, que busca la identificación de la huella balística y puede reconocer si el arma se utilizó en otra escena del crimen. También existe la posibilidad que no se encuentre rastro si el arma no está registrada o no ha sido utilizada en otra crimen del que se tenga registro.

Los análisis podrían durar hasta 30 días y los resultados serán entregados al Ministerio Público, explicó el director de Inacif.

La pequeña Nahomy quemaba cohetillos la madrugada del 1 de enero en la colonia San Miguelito zona 1 de Villa Nueva, cuando la vieron desplomarse. Los familiares creyeron que era una caída por juego y luego se percataron de la herida en la cabeza.

Los bomberos Voluntarios la trasladaron al Hospital Roosevelt donde perdió la vida.

