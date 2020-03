Inacif no descarta que mujer muerta haya tenido coronavirus

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no ha descartado que la mujer que murió el jueves en un taxi, en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador, sea un caso de coronavirus COVID-19.

En declaraciones a elPeriódico, el director del Inacif, Fanuel García, señaló que el Ministerio de Salud no procedió correctamente en el análisis de la fallecida.

“No se le dio el tratamiento como esperábamos, debían tomar las muestras a tiempo y rápido, durante la necropsia no podemos descartar que se haya muerto por el nuevo coronavirus, ya que solo hay dos métodos para confirmar la presencia del virus, primero la prueba genética, que muchos países no tienen la posibilidad de realizar, y la segunda es la presencia de anticuerpos, que no se puede verificar luego de nueve horas de la toma de muestras”, aseguró García.

La mujer acudió ese día a una consulta en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), debido a que tenía varios días con fiebre; sin embargo, el Ministerio de Salud descartó que se haya tratado de un caso de coronavirus.