El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó las necropsias a los cuatro cadáveres relacionados al jet que se estrelló en Alta Verapaz.

El jueves se reveló la identidad de los primeros dos, que corresponden a los guatemaltecos Jeankarlo Alexander Sánchez Meneses y Oscar Alejandro Mendoza Mendoza.

De los otros dos no se logró la identificación. "No fueron identificados toda vez que no se encuentran dentro de la base de datos del Renap, ni en el Afis criminal", dio a conocer la institución.

Se explicó que el Inacif realizará "los métodos forenses necesarios para la identificación de los cadáveres", aunque no se detalló en qué consisten.

TE INTERESA:

El guatemalteco Jeankarlo Sánchez fue señalado por la exfiscal general Thelma Aldana, como la persona que según información que obtuvo se fugó de la cárcel Mariscal Zavala para atender en contra de ella.

El cuerpo de Sánchez y el otro guatemalteco se encontraban a unos 20 kilómetros de donde ocurrió el accidente aéreo.

El Ministerio Público confirmó el hallazgo de armamento y cocaína en los alrededores de donde quedó el jet que fue robado en México.

ADEMÁS: