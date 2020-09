Designan a médicos del Inacif para evaluar a Roxana Baldetti

Un equipo de especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fue asignado para realizar un evaluación médica a Roxana Baldetti.

Hace algunos días se conoció que la exvicepresidenta teme quedar en silla de ruedas.

"Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza. En las mañanas mis piernas no me responden. Tengo miedo de quedar en silla de ruedas", le dijo a los médicos que le realizaron el cheque anterior el pasado 28 de julio.

La última enfermedad de Baldetti no ha sido diagnosticada oficialmente, según su defensa padece una enfermedad degenerativa en las vértebras lumbares.

De acuerdo con la exfuncionaria su malestar se agrava en prisión por lo que sus abogados solicitaron una la evaluación. Sin embargo, esta no es la primera vez que Baldetti dice sentirse enferma.

Al tener el resultado del Inacif se definirá si es necesario trasladarla y en cuál hospital recibirá atención.