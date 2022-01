Inacif revela la causa de muerte del agente de la PNC, Edwin García

Luego de permanecer tres días desaparecido, el cuerpo sin vida del agente de la PNC fue localizado en el baúl de su vehículo.

El cuerpo del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin García, fue encontrado dentro del baúl de su carro tres días después de su desaparición. Luego del hallazgo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) reveló la causa de muerte.

Según el informe, las causa de muerte fueron: laceración cerebral y herida producida por proyectil de arma de fuego en el craneo.

En el documento también se detalla que fue torturado antes de su muerte, según golpes registrados en su cuerpo.

Reporte de la causa de muerte del agente de la PNC, Edwin García.

Salió por un dinero

Marlen Mencos reportó la desaparición de su esposo, quien era agente de la PNC de El Cerinal, Barberena.

Según relató, Mencos vio por última vez a su esposo el domingo 2 de enero, luego de ir a buscar a su perro que se encontraba desaparecido.

"Me duele en el alma pero tengo que hacerlo. Amigos, mi esposo está desaparecido desde ayer por la mañana. No sé su paradero. Le tocaba recibir turno, pero no llegó a su trabajo. Lo vi ayer por la mañana por última vez. Si lo han visto, por favor, se los suplico avisarme al número 3137-5280", escribió la esposa en su cuenta de Facebook.

Según comentó Mencos a Soy502, su esposo fue a recibir Q20 mil a la aldea "Los Matochos" y desde ese entonces no regresó a su casa ni se presentó a la subestación de El Cerinal, Barberena.