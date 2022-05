Se inaugura feria regional de vestuario y textiles

Ofreciendo un piso de exposición presencial y una dinámica de citas de negocios virtuales, se inauguró la feria regional de Vestuario y Textiles: Apparel Sourcing Show 2022, el cual ha sido titulado Better partnerships facing global change.

El piso de exposición presenta distintos proveedores de la cadena de valor y cuenta con 123 stands de empresas nacionales e internacionales. Además, se cuenta con stands virtuales que estarán abiertos por más de seis meses, incrementando las oportunidades de negocios.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Durante la feria se contará con visitantes de Centro América, Estados Unidos, Colombia y México, ademas de otros países que se conectarán por medio de la plataforma virtual.

“ A través de esta plataforma, se espera que productores y compradores de toda la cadena de suministros puedan explorar nuevas oportunidades de negocios para ser más competitivos. ” Carlos Arias , presidente de Vestex.

Durante el evento, se profundizará sobre las tendencias internacionales que están impactando el mercado, priorizando el tema de sostenibilidad en los procesos de producción.

En base a lo anterior, algunos seminarios serán: “Demandas de sostenibilidad de las grandes marcas” y “La sostenibilidad e innovación en procesos textiles”, ente otros.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Por otro lado, el Ministerio de Economía llevará a cabo el evento Invest In Guatemala: The Apparel and Textile Summit, un espacio dedicado para que inversionistas internacionales del sector vestuario y textil conozcan lo que ofrece Guatemala como destino de inversión.