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En Xetulul la Navidad fue inaugurada este sábado.

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La magia de la Navidad llegó al parque temático Xetulul, ubicado en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, donde se inauguró la temporada navideña con una noche de luces, música y espectáculos que dieron un ambiente especial a sus distintas plazas.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

La celebración atrajo a miles de guatemaltecos provenientes de distintos departamentos del país, así como a visitantes extranjeros, quienes aprovecharon la ocasión para recorrer las instalaciones del parque y disfrutar de las actividades preparadas para dar la bienvenida a la Navidad.

"Vine a disfrutar de las luces y el show que ofrece el parque para darle la bienvenida a la Navidad junto a mis padres", contó a Nuestro Diario Vivian Pos, maestra y residente de Cantel, Quetzaltenango.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

Así lo vivieron

La actividad comenzó con el espectáculo de apertura "La luz de la Navidad", en el escenario de Plaza Chapina. Posteriormente, se realizó un conteo regresivo que dio paso a la iluminación del parque.

Uno de los momentos destacados fue el desfile navideño, que recorrió el trayecto de Plaza Chapina hacia Plaza Francia, acompañado de música y personajes alusivos a las fiestas de fin de año.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

(Foto: Orlando Chile/SOY502)

La programación también incluyó presentaciones de los cantantes Valentina, Abel y Dayrin, así como los espectáculos "El regalo de los sueños", en el Teatro Francia, y "Al compás de la estrella", en el tablado El Fandango.

Los visitantes también pudieron disfrutar de retablos navideños, guitarras flamencas a cargo del Dúo Ventall, la iluminación de la pirámide y un espectáculo de luces danzantes en la estructura del Gran Jaguar.

La noche fue complementada con espectáculos de pirotecnia en Plaza Maya, que iluminaron el cielo y marcaron el inicio de las actividades de Navidad en el parque.

(Foto: Orlando Chile/SOY502)