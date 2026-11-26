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Varias viviendas prendieron en llamas, provocándole la muerte a un hombre.

Un incendio estructural se registró la noche del pasado miércoles 25 de noviembre en la colonia La Ceiba, calle real al lago, en Amatitlán.

Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que las llamas se expandieran rápidamente en al menos tres viviendas.

Varias viviendas fueron consumidas por las llamas. (Foto: CVB)

Durante la fase inicial de las operaciones, se informó que una de las personas no había logrado salir de las vivienda en llamas, por lo que se inició la búsqueda de la víctima.

Los socorristas lograron localizar a la persona, tratándose de un hombre, pero tras realizar la evaluación de signos vitales, se confirmó que ya había fallecido y que presentaba quemaduras en 100% del cuerpo.

Un hombre murió calcinado al no poder salir de una de las viviendas incendiadas. (Foto: CVB))

El comandante del incidente, dio la instrucción de habilitar una morgue temporal y allí hacer el resguardo del cuerpo, donde las autoridades competentes se hicieron cargo del procedimiento.

Los bomberos también informaron que se utilizaron aproximadamente 6 mil galones de agua para poder controlar el siniestro. Además, realizaron el descombramiento y el enfriamiento de paredes para reducir la temperatura en las viviendas aledañas.

Bomberos Voluntarios utilizaron aproximadamente 6 mil galones de agua para controlar el siniestro. (Foto: CVB)

Hasta el momento se desconoce lo que produjo este voraz incendio.