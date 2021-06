Un incendio dificulta las tareas de rescate en el edificio derrumbado en Florida

"Enfrentamos enormes dificultades con este incendio", admitió el sábado la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en conferencia de prensa.

El incendio, cuyo foco los bomberos no han podido localizar, se desencadenó en el sitio donde el Champlai Towers, de doce pisos, se derrumbó la madrugada del jueves. El humo se propaga a través de los escombros, lo que hace inaccesibles algunas áreas de búsqueda, según la alcaldesa.

“ Mantenemos la esperanza. Seguimos buscando sobrevivientes entre los escombros. ” Daniella Levine Cava alcaldesa del condado de Miami-Dade

Al menos cuatro personas murieron después de que el edificio de 12 plantas, situado frente al mar en Surfside, cerca de Miami Beach, se derrumbara mientras los residentes dormían en su interior en la madrugada del jueves.

"Mantenemos la esperanza. Seguimos buscando sobrevivientes entre los escombros, es nuestra prioridad y nuestros equipos no han detenido" las labores, aseguró este sábado Levine Cava en una conferencia de prensa.

Casi un tercio de los desaparecidos son extranjeros: nueve son argentinos, seis paraguayos (entre los que se encuentra la hermana de la primera dama de ese país) y al menos cuatro canadienses, según las autoridades.

Report raised concerns about "major structural damage" at a Florida condo nearly three years before its partial collapse this week https://t.co/jIB9TnUXNM — CNN (@CNN) June 26, 2021

Daños estructurales

un informe de 2018 sobre el estado del edificio dio cuenta de "daños estructurales importantes" y "grietas" en el sótano, según documentos publicados la noche del viernes por la ciudad de Surfside.

"La impermeabilización bajo el borde de la piscina y la vía de acceso para vehículos (...) superó su vida útil y por lo tanto debe ser removida y reemplazada por completo", señaló en el informe el experto Frank Morabito, titular de Morabito Consultores.

"La impermeabilización defectuosa provoca un daño estructural importante a la losa de concreto estructural debajo de estas áreas", agregó el documento.

"Si no se reemplaza la impermeabilización en el futuro cercano el grado de deterioro del concreto se expandirá exponencialmente", señala el estudio, que no menciona el riesgo de derrumbe aunque insta a realizar reparaciones para mantener la "integridad estructural".

Hasta ahora, la atención se había centrado especialmente en un informe de 2020 que revelaba que el edificio había sufrido un hundimiento a un ritmo de unos 2 milímetros por año entre 1993 y 1999.