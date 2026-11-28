Un fuerte incendio provocó alarma y complicó el paso en la zona 7.
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El incendió ocurrió en la 33a. avenida y 27 calle de la zona 7 en la colonia La Bethania, en horas de la tarde de este sábado 28 de noviembre, cuando un camión prendió en llamas en medio de la vía pública.
Según los Bomberos Voluntarios, el incendio causó perdidas materiales y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinó la circulación vehicular luego de haberse generado un congestionamiento vial mientras sofocaban el incendio.
La circulación vehicular se ha vuelto lenta en el sector mientras que el camión es retirado del lugar y las autoridades finalizan la investigación de las causas del incendio; la PMT recomendó considerar vías alternas y evitar la curiosidad para no generar congestionamiento vial.