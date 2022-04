El incidente entre la PMT y un automovilista en la Aguilar Batres (Video)

La PMT explicó que el automovilista cometió una falta y aprovechó su situación para escudarse con una menor de edad.

OTRAS NOTICIAS: Localizan a colombiana que desapareció en Antigua Guatemala

En redes sociales circula un video en donde un automovilista exhibe a un grupo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que aparentemente lo estaban intimidando con un "arma".

Según el afectado, uno de los elementos de la PMT lo estaba intimidando, cuando él estaba acompañado de una menor de edad y una mujer.

"Tengo aquí al señor oficial con arma amedrentando, tengo una menor de edad. El señor aquí con arma intimidando cuando hay una menor de edad acá", dijo el hombre en la grabación.

Sin explicar el contexto de la situación o los motivos por el que fue retenido, el conductor de un vehículo tipo sedan color gris, repitió en varias ocasiones que estaba siendo víctima de intimidaciones, sin embargo, en la grabación que difundió únicamente se ve a los agentes a una distancia prudente de él y de la mujer que lo acompañaba.

"El señor que no me quiso dar su nombre y me está tomando fotos, yo estoy con una menor de edad. Tratando de intimidarme. Como ven no quiere dar la cara el señor acá... Estoy con una menor de edad, lo que me pase a partir del día de hoy es a partir de este señor y este señor", agregó el automovilista.

Conductor denuncia abuso de autoridad de PMT en la Calzada Aguilar Batres.



Asegura que los agentes lo estaban intimidando. No explica el motivo por el que fue retenido pic.twitter.com/X4qk3aad94 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) April 10, 2022

Esto dice la PMT

Ante esta situación, Soy502 consultó con las autoridades de la PMT.

De acuerdo con Amilcar Montejo, director de comunicación de Emetra, el conductor identificado como Julio, quitó un primer bloqueo hacia carril auxiliar que provenía de la 13 calle para calzada Aguilar Batres, zona 11, luego, en el segundo bloqueo le pasó por encima a un cono.

Razón por la que los PMT le hicieron el alto, ya que cometió una falta, que se registró alrededor de 11:55 horas.

(Foto: PMT)

Según explicó Montejo, los agentes quisieron evitar una situación polémica pero el conductor descendió del carro y abusó de su posición escudándose con la menor.

No obstante, lamentó la situación y aseguró que los policías mantuvieron el orden y cordura.

"Jamás el agente PM o PMT le faltaron el respeto, incluso los agentes se alejaron para evitar riesgos, porque como padre de familia jamás debió bajar a su esposa o hija del vehículo", agregó el director de comunicación.