México: indigente narra minutos de terror previo al desplome del tren (video)

El testigo indicó que tras el accidente, el caos fue terrible, las personas comenzaron a gritar y a buscar la forma de escapar.

Un hombre que vive en condición de calle y que pernoctaba debajo del puente que se desplomó la noche del 3 de mayo en la Ciudad de México, narró los minutos de terror que presenció antes del accidente.

Miguel Córdova Córdova, quien lleva 10 años viviendo en la calle, explicó al portal de Ruido en la Red, el drama previo al caos, mientras él y otros compañeros se acomodaban para dormir debajo del puente por el que se desplazaba el tren.

“Yo vivo en condición de calle, siempre me quedaba a dormir debajo de este puente. Después de regresar de vender botellas y ya estaba acostado para dormir mientras platicaba con unos amigos. Eran como las 10:00 de la noche cuando se escuchó como si tronara un fierro, se cimbró la banqueta donde estábamos nosotros debajo del pilar, nosotros salimos corriendo. Apenas íbamos corriendo y nos caímos cuando se sintió el movimiento más fuerte y se vio cómo se vino el metro hacia abajo en dos”, explicó el joven.

La estructura cayó sobre varios vehículos que se desplazaban por la zona. (Foto: AFP)

“Se hundió, una desesperación de la gente horrible que no le deseo a nadie que lo vea. No me gusta platicar más de esto, fue una cosa horrible, por la gracias de Dios sigo vivo. La gente de aquí está inconforme por la infraestructura, desde el principio nunca estuvo nada bien. Se sembraron sobre cimientos de arena abajo y es lo que tiembla. Cada vez que hay un temblor aquí se mueve toda la mina, por eso se están desgarrando los cerros. Siempre busco un lugar al aire libre para dormir, pero a veces me quedo debajo del puente”, agregó.

El joven pronosticó que de ocurrir un temblor más fuerte podría provocar una desgracia mayor con resultados fatales.

Miguel criticó a las autoridades al utilizar materiales poco confiables para la construcción de obras como estas.

“Por una idiotez de nuestras autoridades, muchas personas ya no pudieron llegar a su casa y despedirse de su familia. Por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero a la bolsa compran materiales de mala calidad y ahí están las consecuencias”, puntualizó.

*Con información de Ruido en la Red