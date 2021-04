"Chambear no me place", la respuesta de un indigente al rechazar una oferta de trabajo (video)

Un hombre quiso ayudar a un hombre que pedía dinero en un semáforo ofreciéndole trabajo, pero este rechazó la oferta con un "no me place chambear", todo quedó grabado.

Según los medios, el hecho ocurrió en Sabinas, Coahuila, México.

El video que un hombre grabó mientras le ofrecía trabajo a un indigente, se hizo viral por la honesta respuesta de él: "Chambear no me place".

Un automovilista le preguntó a un hombre que estaba pidiendo limosna en un semáforo si ya había comido, además le dijo que tenía una parcela que necesitaba limpiar y que si él se animaba a hacerlo a cambio de una remuneración.

"Para comer algo carnal, lo que puedas ayudar, no he comido nada", le dijo el necesitado mientras se acercaba a la ventana del auto para pedir dinero.

Ante esto, el conductor le dijo: "Tengo una chambilla allí de limpiar un terreno, ¿no quieres?”.

“Lo que pasa que yo no puedo carnal. Yo me la paso pidiendo ese es mi rollo, chambear no me place”, le contestó.

"Estás como Hugo, 'la mariacha' ¿no lo conoces?, está igual, chamba no le gusta mucho", le respondió el ofertante.

"Si, la mera neta y no", le respondió, el pedigüeño mientras se alejaba de la ventana al notar que no obtendría lo que quería.

