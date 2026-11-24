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Inés Gómez Mont sale de custodia de ICE en EE. UU. tras pedir fianza y frena por ahora su deportación hacia México.

EN CONTEXTO: Los millones de pesos que ocultó Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont dejó de estar bajo la custodia de ICE en Estados Unidos, luego de ser detenida el 30 de octubre señalada de irregularidades migratorias.

La exconductora de televisión habría solicitado su libertad bajo fianza ante un juez y este 24 de noviembre no aparece en los registros del ICE.

Inés es buscada por la justicia en México acusada de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Con este movimiento, Gómez Mont habría librado de momento una deportación hacia su país de origen.

La Fiscalía General de la República mexicana vincula a la famosa con una red de empresas emisoras de facturas que habrían desviado fondos de la Secretaría de Gobernación.

#ÚLTIMAHORA | Inés Gómez Mont deja la prisión migratoria en EUA De acuerdo con información de @el_pais, tras tres semanas de arresto, la actriz Inés Gómez Mont acudió a una audiencia en la que pidió al juez ser liberada bajo fianza. En México, es buscada por crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. — Político MX (@politicomx) November 24, 2026

El caso

La FGR señala a Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga de desviar cerca de 3 mil millones de pesos mexicanos de los recursos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Los hechos habrían ocurrido en 2016, cuando Miguel Ángel Osorio Chong era el titular de esa secretaría y habría desviado el dinero que estaba destinado a proyectos de seguridad en centros penitenciarios.

La investigación revela que unos 18 millones de pesos habrían llegado a las cuentas de la pareja, quienes negaron los señalamientos pero escaparon de México.

Tras pasar tres semanas bajo custodia en un centro migratorio de #EUA, Inés Gómez Mont obtuvo su libertad luego de solicitar en audiencia salir bajo fianza, según reporta @el_pais. En México, la conductora sigue siendo buscada por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. — Nacho Lozano (@nacholozano) November 24, 2026

La conductora enfrenta además una causa por presunta defraudación fiscal. En ese expediente, la Fiscalía sostiene que declaró ingresos inferiores a los que obtuvo durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016.

La acusación establece que Gómez Mont habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos. Álvarez Puga no aparece señalado en esa carpeta de investigación fiscal.

*Con información de El País e Infobae