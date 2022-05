Inés Gómez Mont se esconde en el sur de México, según su exsuegra

Desde hace varios meses se desconoce el paradero de la exconductora mexicana, pero recientemente su exsuegra reveló dónde vive junto a su familia.

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, reveló el lugar donde se esconde la famosa. La ex conductora salió de México huyendo de la justicia y pactó regresar con la promesa de demostrar su inocencia, sin embargo tras varios meses, no ha habido avances del caso. Se dijo que se escondió en una mansión de su propiedad en Miami que perteneció a Cher.

La Fiscalía General de la República (FGR) envió órdenes de aprehensión y ficha roja de búsqueda internacional contra la conductora y su esposo, además de otras cinco personas.

"Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están, no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo, desde febrero Inés y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia, ella escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada, no entiendo por qué", dijo Tita Bravo.

Al ser cuestionada sobre si sabía dónde estaba ella afirmó que se encontraba en Chiapas.

"Claro que sé dónde se esconden, tengo amistades en varias partes del país y me han dicho que está escondida con el marido en una casa de seguridad en Chiapas y que el tipo es de allá, entonces tienen la facilidad para poderse esconder. Allá tienen varios negocios y familiares, así que viven como si nada, eso es lo que me sorprende", dijo.

"Tampoco somos retrasados mentales, ¿tú crees que las autoridades no lo saben? obvio que sí, pero por algo no los han querido presentar, ahí existen muchos conflictos de interés ya que si caen ellos caen otros 20 más", explicó.

Bravo afirmó que la pareja lleva años robando y en esto se involucraron varios personajes pesados, incluyendo deportistas mexicanos. "No solo de robo, de secuestro, ya lo he dicho varias veces, el tipo es un delincuente, un gánster y no han podido dar con él porque no quieren, aseguró".

Inés Gómez Mont trabajó en la producción de Noticias de TV Azteca, luego fue parte del programa mexicano "Ventaneando", junto a Paty Chapoy. Su primer esposo fue Javier Díaz Bravo, hijo de Tita Bravo, con quien estuvo casada del 2008 al 2013. Con él tuvo 4 hijos: Inés de 12 años y los trillizos Bruno, Diego y Javier de 9 años. Ellos son los pequeños a los que Tita se refiere y que afirma que extraña.

Inés se casó en 2015 con Víctor Manuel Álvarez Puga, quien también es buscado por la ley, con él tuvo a Bosco de 6 años y a María de 3. Además Víctor Manuel tiene a su hijo Mayito de 12 años.