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Inés Gómez Mont abandonó Estados Unidos tras ser liberada por ICE con rumbo desconocido y este 25 de noviembre apareció en redes sociales con un enigmático post.

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Los medios internacionales afirman que Gómez Mont salió de Estados Unidos de manera voluntaria el lunes 23 de noviembre de 2026 después ingresar ilegalmente el 13 de enero de 2021.

La exconductora del programa "Ventaneando" de TV Azteca, también tiene la ciudadanía española por ello muchos afirman que pudo tomar ese rumbo aunque no es seguro.

Inés Gómez Mont es buscada en México. (Foto: Instagram)

Inés Gómez Mont Aparece en redes sociales

La famosa volvió a postear en su cuenta de Instagram tras 3 años de silencio en esta red. En ella subió la foto de alguien que le había escrito con datos acerca de su caso.

"Buenos días, Inés, Sigo de cerca tu caso y he creado un detector de mentiras para que cualquiera pueda contrastar mediante ChatGPT lo que se dice de ti con lo que dice el expediente", se lee.

Inés aún tiene órdenes de captura en México; sin embargo no hay nada en su contra en otro país.

El caso de Inés Gómez Mont

Junto a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados en México por el delito de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, afirmando que sacaron la suma de 3 mil millones de pesos (cerca de 150 millones de dólares).

Álvarez Puga fue arrestado por ICE en septiembre de 2025 en Estados Unidos y luego de un tiempo desapareció de la base de datos y se desconoce cuál es su residencia actual.

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