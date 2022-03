El inesperado regalo que Ricardo Arjona recibió previo a su concierto

El cantautor guatemalteco recibió un curioso regalo antes de uno de sus conciertos en España y decidió compartir la anécdota en sus redes sociales.

Desde una habitación de hotel, Ricardo Arjona mostró un delicioso paquete recién recibido.

"'No lo puedo creer!, miren esto, ¿Qué es esto?, pensé que era una pizza" aseguró por la forma de la envoltura.

"Subí un video la otra vez comiendo paella antes de un concierto, miren estos detalles en España, ¡Por Dios, qué maravilla!, entonces ahora me mandan paellas antes de cada concierto, tengo una felicidad que no se las puedo expresar, voy a salir rebotando de España pero feliz, ¡gracias, me encanta!", expresó.

Junto al clip escribió: "Si me siguen tratando así... me quedo".

Muchos fanáticos del país europeo le ofrecieron probar toda la gastronomía del lugar.

MIRA EL VIDEO: