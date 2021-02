Una investigación que realizó la Iglesia Católica reveló que monjas de Alemania vendieron y rentaron a 175 menores huérfanos para que fueran abusados sexualmente.

El informe lo realizó la Arquidiócesis de Colonia después que 16 de las víctimas denunciaran y exigieran una investigación sobre la violencia sexual que sufrieron por parte de las monjas, quienes los vendían o rentaban a empresarios y sacerdotes pedófilos.

La investigación no fue publicada en su totalidad porque así lo decidieron las autoridades de la Iglesia. Sin embargo, explica que los hechos ocurrieron entre 1960 y 1971 en el Convento Speyer de la Orden de las Hermanas del Divino Redentor ubicada en Alemania.

Los niños vivían en el hogar después de haber sido abandonados por sus padres o por haber quedado huérfanos. Durante varios años se enfrentaron a los vejámenes permitidos por las mismas religiosas que los "vendían" o "prestaban" a cambio de dinero, durante varias semanas.

La investigación concluyó en enero de este año, luego que en 2020 más de 16 hombres presentaran una demanda y exigieran a la Arquidiócesis de Colonia realizar una investigación exhaustiva. Finalmente se llevó a cabo y el reporte consta de 560 páginas en donde se acusa a varios empresarios prominentes y clérigos.

Según las denuncias, se les negó la oportunidad de ser adoptados, debido a que venderlos para ser abusados sexualmente se convirtió en un negocio más rentable para las monjas, quienes, incluso, prepararon a algunos de los menores para ser esclavos sexuales.

Eran drogados

Uno de los testigos de los horrendos hechos narró que regularmente las monjas drogaban a las víctimas para llevarlos a los sitios específicos donde serían abusados.

Mientras que una de las víctimas, identificado como Karl Haucke, dijo que fue abusado, por lo menos una vez por semana entre los 11 y 14 años, la mayoría de los agresores eran sacerdotes.

Los niños estaban entre los 8 y 14 años. Muchos fueron obligados a participar en orgías donde eran violados por varios hombres. Al regresar de los encuentros de abuso y humillación, los menores eran reprendidos por las religiosas debido a que llegaban con la ropa arrugada o manchada de semen.

“ No teníamos palabra para describir lo que nos estaban haciendo. Tampoco sabíamos lo que significaba y no se detuvo con el dolor físico. Teníamos una clara sensación de humillación y de ser utilizados ” Karl Haucke , una de las víctimas

Hermetismo

Aunque los resultados del informe ya salieron a la luz pública, la Arquidiócesis de la Colonia aseguró al de The Daily Beast que la investigación completa no se daría a conocer porque no se explica la metodología de investigación utilizada.

No obstante, el obispo Karl-Hinz Wiesmann, actual director de esa Arquidiócesis dijo que informe de los abusos es "tan brutal" que podría ser muy impactante para hacerlo público.

Los nombres de los abusadores no han sido revelados, pero se informó que muchos ya fallecieron, mientras que algunas de las víctimas han llegado a acuerdos pecuniarios con la Iglesia Católica de Alemania, en donde se les prohibe unirse a la demanda.

Pese a que la investigación fue entregada en enero, la Arquidiócesis de Colonia prometió que será hasta marzo cuando se publique un nuevo informe revisado.

* Con información de Televisa, La Vanguardia y Sin Embargo.