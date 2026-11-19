Un adolescente fue remitido y un hombre capturado, luego que agentes policiales los sorprendieran desmantelando una motocicleta.
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Este miércoles 18 de noviembre se registró un robo de motocicleta en el departamento de Quiché, por lo que la víctima realizó su denuncia y momentos después lograron dar con su paradero.
Durante las diligencias de búsqueda en la aldea Namá, dentro del municipio Cotzal, agentes de la Policía Nacional Civil sorprendieron a dos personas desmantelando una motocicleta.
Al realizar las revisiones correspondientes, confirmaron que se trataba del vehículo robado, por lo que procedieron a capturar a los responsables.
Según el reporte policial, los presuntos responsables del robo fueron identificados como Domingo "N", de 29 años, y un menor de 17 años, los cuales fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes.