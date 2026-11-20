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Ambas agroindustrias conforman el segundo grupo azucarero del país, fortaleciendo sus operaciones agrícolas, de cogeneración eléctrica y su proyección en el comercio exterior.

Las operaciones del ingenio La Unión y del ingenio Madre Tierra formalizaron de manera definitiva su proceso de integración empresarial bajo una misma estructura corporativa.

Esta alianza estratégica busca consolidar la capacidad operativa del sector azucarero en el departamento de Escuintla, optimizar los costos de producción y reforzar la competitividad de la agroindustria guatemalteca en los exigentes mercados del comercio exterior.

Una alianza estratégica

El proceso de consolidación corporativa entre ambas empresas se alcanzó tras haber concluido satisfactoriamente todas las etapas legales, financieras y administrativas correspondientes.

"La fusión como tal ya se llevó a cabo, la etapa legal y formal del proceso ya se culminó, y ahora viene hacia adelante todo lo que hay que hacer ya en la parte práctica del día a día", explicó Álvaro Ruiz, director general del ingenio La Unión.

Planta del Ingenio La Unión, ubicada en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto: Cortesía/Soy502)

Ambas plantas de procesamiento compartían históricamente una marcada proximidad geográfica en la costa sur del país, lo cual facilitó una integración natural de sus actividades clave.

"Son dos ingenios que estamos en Escuintla, bastante cerca el uno del otro, lo que hacía que desde hace tiempo hiciéramos algunas cosas en conjunto, como operaciones de zafra, temas de responsabilidad social y negocios de azúcar, con una relación y principios muy semejantes", detalló Ruiz.

Por su parte, los representantes de la agroindustria integrados en la Asociación Azucarera de Guatemala (Guatecaña) han dado seguimiento continuo a este proceso de reorganización empresarial.

"Por supuesto, como grupo esta concentración les da una relevancia mayor definitivamente dentro de la industria azucarera", destacó Luis Miguel Paiz, gerente general de Guatecaña.

Instalaciones del Ingenio Madre Tierra, ubicadas en la ruta hacia Mazatenango, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto: Cortesía/Soy502)

Fuerza competitiva internacional

Con la suma de las capacidades instaladas de ambas plantas de molienda, la nueva entidad proyecta una producción agrícola e industrial conjunta superior a las 600 mil toneladas métricas de azúcar por cada temporada de zafra, según datos del grupo industrial.

Este importante volumen de producción posiciona a la corporación como el segundo grupo azucarero más grande de Guatemala, permitiendo al país elevar sus estándares de escala productiva frente a los gigantes del comercio internacional de commodities.

"Este tipo de consolidaciones es muy normal en todas las industrias hoy en día a nivel mundial, sobre todo en las industrias que compiten en el mercado exterior; Guatemala está entre los cinco exportadores más grandes del mundo, pero los otros competidores son mucho más grandes, como Brasil, India, Tailandia y Australia, y compiten en costos, por lo que es importante unir fuerzas para optimizar los recursos", enfatizó Ruiz.

La integración industrial contempla mantener el ritmo de molienda de caña, la producción de azúcar para abastecer el consumo nacional e internacional, y la continuidad de los proyectos de cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa para su venta al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Asimismo, ambas plantas conservarán sus marcas operativas independientes y deberán seguir cumpliendo de manera individual con toda la normativa ambiental, laboral y de transporte establecida por las leyes guatemaltecas.