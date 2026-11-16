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El Inguat espera que el estado de sitio no afecte la llegada de visitantes en Izabal y Zacapa y señaló que coordinarán con las autoridades de seguridad.

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El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) dará seguimiento a la situación turística en Izabal, luego de que el Gobierno declarara estado de sitio en ese departamento y en Zacapa por 30 días, debido a los recientes hechos de violencia.

El director del Inguat, Harris Whitbeck, explicó que el tema deberá evaluarse junto con el presidente Bernardo Arévalo y las autoridades de seguridad. Señaló que la prioridad es proteger a los visitantes y que las decisiones se tomarán de acuerdo con las condiciones de seguridad.

El INGUAT evaluará junto con las autoridades de seguridad los posibles efectos del Estado de Sitio en Izabal, mientras espera que la situación no afecte la llegada de visitantes al país. @soy_502 https://t.co/DFI4tZX28Q — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 16, 2026

Whitbeck indicó que, hasta ahora, las áreas de interés turístico que reciben visitantes no han reportado incidentes sobre inseguridad. También indicó que es importante diferenciar las cifras de violencia a nivel nacional de los hechos que ocurren específicamente en los sitios turísticos.

Alerta de Estados Unidos

Las declaraciones se dan después de que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de seguridad el domingo 15 de noviembre, en la que recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal.

La Embajada también restringió los viajes de su personal oficial hacia ambos departamentos mientras esté vigente el estado de sitio.

La Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Zacapa e Izabal durante el estado de Sitio. https://t.co/Ya0CevM2fs — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 16, 2026

También advirtió sobre posibles limitaciones a la movilidad, toques de queda y restricciones a reuniones públicas y privadas.

La medida del Gobierno se produjo en medio de recientes hechos de violencia en Zacapa, entre ellos el ataque armado ocurrido el 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas, así como cuatro fallecidos en Gualán, el día que el decreto sobre el estado de sitio se dio a conocer.

Turismo en Guatemala

Whitbeck señaló que espera que la tendencia de crecimiento del turismo se mantenga durante el cierre de 2026, pese a que el ritmo se ha estabilizado.

Datos del Inguat indican que Guatemala recibió 2 millones 443 mil 397 visitantes entre enero y septiembre de 2026, un crecimiento del 2% frente al mismo período de 2025.

Además, entre enero y julio el país captó al menos 36 millones de dólares por turismo, equivalentes a unos Q4 mil 900 millones.

Whitbeck destacó que para la institución es más importante la derrama económica que dejan los visitantes que la cantidad de personas que ingresan al país.

“ Yo soy de la idea que preferiría atraer a un menor número de visitantes que van a gastar más dinero en el país, porque eso implica mayor derrama económica para las comunidades que visitan ” Harris Whitbeck , Director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT

Promoción turística y cultura

El director también mencionó que el Inguat mantiene acciones de promoción en mercados europeos como España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Agregó que la estrategia busca destacar la diversidad cultural del país y el papel de las comunidades en la preservación y gestión de sus propias expresiones culturales.