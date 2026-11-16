Cenizas de Miguel Ángel Asturias son inhumadas en Centro Cultural que lleva su nombre

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A partir de este 15 de noviembre, los restos de Premio Nobel de Literatura descansarán en las afueras del Centro Cultural que lleva su nombre.

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El 15 de noviembre será una fecha que quedará marcada en los guatemaltecos, pues tras 52 años de permanecer en Francia, los restos de Miguel Ángel Asturias, premio nobel de Literatura, volvieron a su país natal para ser inhumados en el Centro Cultural que lleva su nombre.

Las cenizas del premio nobel, fueron depositadas en un monumento funerario ubicado entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres.

A su arribo a Guatemala, el pasado jueves 12 de noviembre, se dio inicio a una serie de actos honoríficos que finalizaron su inhumación final en el Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias" centro de la cultura guatemalteca.

Durante su recorrido, los restos de Asturias fueron trasladado al Barrio Candelaria, en la zona 1 capitalina, en donde vivió.

Además, le fue ofrecida una ceremonia maya, en el parque Kaminal Juyu, zona 7, en la que participó la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, 1992.

También, Asturias fue llevado al Palacio Nacional de la Cultura, en donde permanecieron sus restos antes de ser depositados a las afueras del Centro Cultural que lleva su nombre.

Previo a ser inhumados los restos, el presidente de la República, Bernardo Arévalo expresó su complacencia porque el Premio Nobel volvieran a casa. "Bienvenido a casa Miguel Ángel, descansa aquí entre tu gente", externó el mandatario.

Los restos de Miguel Ángel Asturias regresaron a su país natal, tras 57 años de muerte. (Foto: Sandra Sebastian/Soy502)

Su perfil

Asturias nació en Guatemala en 1899, un 19 de octubre. Tras la persecución política de su padre, quien se desempeñó como juez y se negó a castigar a manifestantes, por lo que pasó parte de su infancia en Salamá, Baja Verapaz.

Estudió derecho en la Universidad de San Carlos, en donde junto a Alfredo Valle Calvo, David Vela y José Luis Balcárcel y música de José Castañeda, en 1922 escribió la letra de la "Chalana", himno universitario.

Dos años después, viajó a Paris, Francia, para estudiar en la Sorbona, tradujo el Popol Vuh al español.

Tras la caída del presidente Jacobo Árbenz Guzmán en 1954, perdió la nacionalidad guatemalteca e inició un largo exilio que lo llevo a vivir en Argentina, Chile y Europa.

El monumento funerario a Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, esta ubicado entre la Plaza Maya y la Plaza Mujeres, en el Centro Cultural que lleva su nombre. (Foto: Sandra Sebastian/Soy502)

Doce años pasaron para que recobrara, nuevamente su nacionalidad y fue nombrado embajador en Francia.

En 1967 no sólo recibió el Premio Nobel de Literatura, sino se convirtió en el primer autor centroamericano en alcanzarlo. Un año antes, 1966, también obtuvo el Premio Lenin de la Paz.

Falleció en Madrid, España el 9 de junio de 1974. Sus restos descansaron por más de cincuenta años en Paris, en el cementerio de Pére-Lachaise, junto a otros escritores.

Entre sus obras más destacadas sobresalen: