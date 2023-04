Inicia la eliminación del cheque azul en Twitter para cuentas que no pagaron

Según lo dicho por Elon Musk este 20 de abril se cumple la fecha de eliminación del famoso cheque azul de las cuentas oficiales.

"Fecha final para remover los cheques azules es el 4/20", escribió el magnate en su cuenta de Twittter el pasado 11 de abril, supuestamente, en adelante nadie estará verificado.

Quienes deseen conservar su verificación deberán pagar la cuota mensual de Twitter Blue cuyo costo es de 8 dólares.

Muchos famosos se negaron a pagar, entre ellos están LeBron James quien tuiteó: "Bueno, supongo que mi ticket azul se irá pronto, porque si me conoces yo no pagaré".

"Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera". respondió Musk a los seguidores.

En un post en la red social recordaron: "Mañana, 20 de abril, eliminaremos las marcas de verificación heredadas para permanecer verificado en Twitter, las personas pueden registrarse en Twitter Blue aquí".