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Ya puedes conseguir tus entradas en la preventa especial de "Banco Promerica" para el "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira en Guatemala.

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A partir de las 10:00 horas puedes ingresar y conseguir tu boleto a uno de los conciertos más especiales de 2027.

El evento se llevará a cabo el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso.

Shakira se reencuentra con sus fans guatemaltecos. (Foto: Instagram)

La preventa

Iniciará el 27 de noviembre a través de primerafila.shop, Ingresa aquí para conseguir tus boletos.

Recuerda que esta es la preventa exclusiva para usuarios de tarjetas de débito y crédito Visa de Banco Promerica.

Shakira sorprende con su gira mundial en el país. (Foto: Instagram)

Precios

Fan Zone A Q2,990.00 + Fee Q300.00

Q2,990.00 + Fee Q300.00 Fan Zone B Q2,990.00 + Fee Q300.00

Q2,990.00 + Fee Q300.00 Gramilla Q2,490.00 + Fee Q250.00

Q2,490.00 + Fee Q250.00 Platea Q1,990.00 + Fee Q200.00

Q1,990.00 + Fee Q200.00 Preferencia Q1,390.00 + Fee Q150.00

Q1,390.00 + Fee Q150.00 Tribuna Q1,390.00 + Fee Q150.00

Q1,390.00 + Fee Q150.00 General 1 Q690.00 + Fee Q100.00

Q690.00 + Fee Q100.00 General 2 Q690.00 + Fee Q100.00

Shakra viene con toneladas de escenario, instrumentos y luces. (Foto: Shakira)

Condiciones de Compra

Puedes comprar máximo 10 boletos.

Puedes pagar con tarjeta de debito o crédito.

Tu compra puede ser al contado o en cuotas.

Mínimo 3 cuotas máximo de 24 cuotas. (Monto mínimo para aplicar Q100.00).

Es importante que agregues todos todos tus datos al momento de comprar, de lo contrario tu adquisición puede presentar problemas.

Los tickets adquiridos son de tu localidad, no puedes pasarte a otra localidad: los de Fan Zone A no puede pasarse a Fan Zone B y viceversa, General 1 no puede pasarse a General 2 y viceversa.

Menores de 15 años de edad pueden ingresar solo si vienen acompañados de un adulto y tienen que tener ticket del evento.