Tras un sold out en preventa exclusiva, arranca de manera oficial la venta general de entradas para "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira en Guatemala.
OTRAS NOTICIAS: Inicia la preventa de boletos para "Las mujeres ya no lloran" de Shakira en Guatemala
Las entradas en preventa con Banco Promerica ya se agotaron, ahora puedes obtener tu boleto con la tarjeta de crédito o débito del banco de tu preferencia para asistir al mítico show mundial de "La Loba" en el país.
Precios:
Fan Zone A Q2,990.00 + Fee Q300.00
Fan Zone B Q2,990.00 + Fee Q300.00
Gramilla Q2,490.00 + Fee Q250.00
Platea Q1,990.00 + Fee Q200.00
Preferencia Q1,390.00 + Fee Q150.00
Tribuna Q1,390.00 + Fee Q150.00
General 1 Q690.00 + Fee Q100.00
General 2 Q690.00 + Fee Q100.00
Ingresa aquí para adquirir tus entradas.
Condiciones de Compra
Puedes comprar máximo 10 boletos.
Puedes pagar con tarjeta de debito o crédito.
Tu compra puede ser al contado o en cuotas.
Mínimo 3 cuotas máximo de 24 cuotas. (Monto mínimo para aplicar Q100.00).
Es importante que agregues todos todos tus datos al momento de comprar, de lo contrario tu adquisición puede presentar problemas.
Los tickets adquiridos son de tu localidad, no puedes pasarte a otra localidad principalmente en localidades de Fan Zone y General.
Los menores de 15 años pueden ingresar solo si vienen acompañados de un adulto y tienen que tener ticket del evento.