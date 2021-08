La iniciativa que recauda fondos para pacientes del Parque de la Industria

Una pareja de guatemaltecos inició una campaña para recibir donaciones en efectivo y así adquirir insumos, como sillas plásticas tipo playa, para los pacientes en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, el cual se vio rebasado en los últimos días por la cantidad de pacientes con Covid-19.

La iniciativa fue promovida por Rodrigo Blanco y su esposa, Luisa, quienes afirman que al observar las imágenes de pacientes en el suelo de dicho hospital decidieron actuar y crear la página para recibir donaciones.

La meta de la pareja es sobrepasar los 10 mil dólares y así adquirir insumos para que los pacientes no aguarden en sillas mientras son ingresados al área de camillas.

“Hay gente que mira y no hace nada, otros solo juzgan y a mí me conmovió. No juzgaré ni criticaré y haré algo para que esta situación cambie, por eso le pedí a mi esposo que hiciéramos algo. Sabiendo que él tiene muchos seguidores y es un empresario exitoso, se montó la página para recibir donaciones”, aseguró Luisa.

En la página emprendimiento.com/ayudemos las personas pueden conocer la iniciativa, y donar desde Q100, Q500, Q1,000 y Q5,000.

A decir de Rodrigo, al final del domingo próximo, al tener el monto total de lo recaudado decidirán qué comprar, si sillas plásticas tipo playa, sillas médicas más especiales o alguna otra cosa que sea de utilidad.

“Estoy poniendo mi marca y mi nombre que he construido a base de mi carrera; además, soy un empresario serio que jamás estafaría a la gente y lo que digo lo cumplo”, aseguró Rodrigo, quien dijo también que ellos como matrimonio colocaron una fuerte suma de dinero para incentivar la donación.

Transparentes

Según la pareja, los guatemaltecos pueden ver en tiempo real por medio de la página cuánto dinero ha ingresado. Posteriormente, Rodrigo subirá informes con facturas y fotografías de lo que la gente dona y así evitar señalamientos de algún tipo.

Blanco aseguró que el modelo de transacción es totalmente transparente, ya que creo un modelo stripe payments que le permite aceptar donaciones personalizadas y no transferencias ni depósitos.

“La página web nos permite exportar reportes que no pueden ser alterados. Como matrimonio pagamos costos de transacción de tarjeta de crédito y costos de transferencias, por lo que la donación de las personas será íntegra. Además, como Rodrigo Blanco me hago responsable de que todo lo que se compre y de que esto sea transparente”, aseguró.

Para el empresario, es importante que este modelo de donaciones sea utilizado por las ONG, y así rendir cuentas y evitar señalamientos de corrupción.