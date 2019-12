La insólita razón por la que un niño no pudo subir a un avión

Un niño de 11 años debió cambiarse de ropa para subir a un avión, luego que la aerolínea le impidiera abordar por la vestimenta que llevaba.

El menor iba vestido con una playera que tenía el estampado de una serpiente, por lo que se vio forzado a mudarse de ropa.

Según las autoridades aeroportuarias, cualquier juguete o ropa que tenga un reptil causa ansiedad a otros pasajeros, por lo que se hizo para proteger a todos.

El suceso ocurrió en el aeropuerto de Johannesburgo, en Sudáfrica. El menor viajaba con su familia procedente de Nueva Zelanda.

A Boy, 10, is forced to take his shirt off before boarding a flight from #NewZealand to #SouthAfrica because it had a picture of a reptile on it ✈️ pic.twitter.com/T0O6DqfBDo — aviation-fails (@aviation07fails) December 26, 2019

Para evitar contratiempos, la madre del menor le pidió a su hijo que se pusiera la playera al revés. Sin embargo, al llegar a su hogar contactó con la Aerolínea, quienes le indicaron que investigarían lo sucedido.

*Con información de RT