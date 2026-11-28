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El guitarrista y cofundador de la banda The Killers, Dave Keuning, sufrió un derrame cerebral.

Según contó el propio artista, los médicos le dieron un 40% de posibilidades de vida y que si lo hacía tendría secuelas.

"Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi mujer actuó con rapidez, me llevaron directamente al hospital y me operaron", explicó en Instagram.

El guitarrista comparte su razón para agradecer. (Foto:Dave Keuning/The Killers)

El rockero disfruta de la cena de Acción de Gracias y afirmó que estar vivo es su motivo de celebración sintiéndose "tremendamente afortunado" de estar vivo y usar las manos y los pies y hablar igual que antes.

Su diagnóstico

Según los médicos un coágulo le cortó el riego sanguíneo a todo el lado derecho del cerebro e ingresó a la emergencia tan mal que al llegar al hospital ya estaba ciego de un ojo y había perdido la función del lado izquierdo.

"Por un milagro estoy bien y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé al despertarme de la operación", apuntó.