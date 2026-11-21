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Lo que era una noche de diversión en una discoteca ubicada en la zona 9 de la ciudad, terminó con heridos y fallecidos.

ORAS NOTICIAS: Ataque armado en parque de un residencial deja un hombre fallecido

La noche del pasado viernes 20 de noviembre transcurría con normalidad hasta que una balacera se desató en el interior de una discoteca ubicada en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9 capitalina.

Bomberos Municipales arribaron al lugar y localizaron a seis hombres con heridas de proyectil de arma de fuego.

Al menos cinco personas resultaron heridas durante este hecho armado. (Foto: CMB)

Durante las revisiones correspondientes, los socorristas determinaron que tres de ellos habían pedido la vida debido a las heridas provocadas, mientras que otros tres fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Posteriormente, bomberos localizaron a otras tres víctimas, entre ellas una persona fallecida y otras dos con heridas, por lo que también fueron trasladadas para recibir atención médica especializada.

Algunos de los fallecidos terminaron sin vida en los alrededores de la discoteca. (Foto: CMB)

Tras confirmar los fallecimientos, se coordinó con las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos.

La escena del crimen quedó bajo el resguardo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).