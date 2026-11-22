El Inter Miami de Lionel Messi quedó contra las cuerdas en los playoffs de la MLS al ser goleado 3-0 por el Columbus Crew, de Nicholas Hagen, en el inicio de la primera ronda.
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El vigente campeón se condenó con errores clave en la primera parte, especialmente la expulsión del defensa argentino Gonzalo Luján en el minuto 36 por una doble amarilla.
Para entonces Columbus ya se había adelantado en Miami con un gol en el minuto 9 del internacional chileno Gonzalo Tapia, que convirtió un penal provocado por una mala salida del arquero canadiense Dayne St. Clair.
Los ajustes del "Kily" González, que relevó al descanso al uruguayo Luis Suárez, dejaron un agujero en la defensa que facilitaron los otros goles del estadounidense Taha Habroune (52) y de Tapia (58).
Con su doblete, Tapia fue la gran figura de una noche en la que protagonizó un rifirrafe con Messi, quien le lanzó la pelota a la cabeza en un saque de banda.
Miami, segundo sembrado de la Conferencia Este, está ahora obligado a ganar dos partidos a Columbus, séptimo, para evitar una eliminación en primera ronda como la de 2024.
El siguiente duelo se disputará el viernes en Columbus (Ohio) y, en caso de triunfo del Inter, la eliminatoria se resolverá el 2 de diciembre en Miami.