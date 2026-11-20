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El Inter Miami afrontará los playoffs de la Major League Soccer (MLS) con el objetivo de conseguir un bicampeonato, algo que ningún equipo ha logrado desde 2012. La fase decisiva del torneo arrancará este sábado y tendrá al conjunto encabezado por Lionel Messi como uno de los protagonistas, aunque esta vez llega con mayores interrogantes que en la campaña anterior.

Uno de los principales inconvenientes del equipo dirigido por el club de Florida ha sido su fragilidad en defensa, una situación que se mantuvo a lo largo de la temporada y que quedó reflejada en los 59 goles recibidos durante los 34 compromisos de la fase regular. Aunque consiguió terminar como la ofensiva más efectiva del campeonato, este rendimiento no fue suficiente para alcanzar el liderato de la Conferencia Este, donde finalizó en la segunda posición.

Su primer obstáculo en la postemporada será el Columbus Crew, equipo que terminó séptimo en la clasificación y que cuenta en sus filas con el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen. La serie se desarrollará bajo el formato de tres encuentros como máximo, por lo que avanzará a la siguiente ronda el club que consiga dos triunfos. A partir de la siguiente eliminatoria, los enfrentamientos serán a partido único.

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El panorama para el conjunto de Ohio es alentador, especialmente por el cierre que tuvo en la fase regular. A pesar de su ubicación en la tabla, el Columbus Crew llega en un buen momento futbolístico, luego de conseguir ocho victorias en sus últimos nueve partidos, una racha que buscará prolongar en esta instancia del campeonato.

Además, existe un antecedente reciente que favorece al equipo de Nicholas Hagen. En septiembre pasado, el Columbus Crew consiguió imponerse por 2-1 al Inter Miami jugando en su estadio. Previamente, en agosto, ambos clubes habían igualado 2-2 durante su enfrentamiento en el Nu Stadium, en Miami.

El primer capítulo de esta serie tendrá lugar en el nuevo escenario del Inter Miami, donde Lionel Messi y sus compañeros intentarán aprovechar la condición de local para tomar ventaja.

*Con información de agencias